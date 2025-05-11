Умер поэт Евгений Клюев

В возрасте 71 года умер поэт, переводчик и автор детских сказок Евгений Клюев. Постановки по его произведениям ставили Московский театр юного зрителя и Российский академический молодежный театр (РАМТ).

Как уточнила пресс-служба РАМТ, поэт умер 9 мая. Где похоронят господина Клюева, не уточняется. С 1996 года он жил в Дании.

Евгений Клюев работал в том числе журналистом, был деканом факультета журналистики Университета Российской академии образования. В 2004 году получил премию «Серебряная литера» за книгу «Сказки на всякий случай». Был номинантом «Студенческого Букера» и «Большой книги». Некоторые его произведения переведены на английский, немецкий, датский и польский языки. В 2012 году на телеканале «Карусель» вышел мультфильм «Буквальные истории», который создали по мотивам книги Евгения Клюева «Когда А была Арбалетом».