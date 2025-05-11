У руды стальные нервы

Мировые цены на железную руду к началу мая опустились до семимесячных минимумов на фоне низкого спроса на сталь в Китае и торговых ограничений. Аналитики ждут дальнейшего снижения котировок с учетом роста производства — на 15–20% в негативном сценарии. Себестоимость добычи железной руды в РФ ниже, чем в других странах, но у производителей есть сложности с экспортом, а внутреннее потребление металлопроката продолжает снижаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

Фьючерсы на железную руду с показателем железа 62% на базисе CFR Китай на Чикагской товарной бирже (CME) 5 мая подешевели до $97,5 за тонну. Прежде такие низкие цены фиксировались 30 сентября 2024 года. К 8 мая котировки подросли до $98,24 за тонну, минимума с 10 января текущего года. Главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин отмечает, что небольшой рост — реакция на заявление президента США Дональда Трампа о готовности снизить пошлины на китайские товары при определенных условиях. Но говорить о начале восстановительного тренда эксперты не готовы.

Директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Александр Семин указывает, что на фоне снижения спроса на сталь в Китае (см. “Ъ” от 14 февраля) и введения 25-процентных импортных пошлин на сталь в США спрос на металлургическое сырье продолжит оставаться под давлением. Как отмечает эксперт, Китай — крупнейший импортер железорудного сырья (ЖРС). По его данным, запасы железной руды в портах Китая снижаются с рекордных значений августа 2024 года, а импорт сырья в первом квартале сократился на 7,8%, до 285 млн тонн, что нашло отражение в ценах на ЖРС.

По мнению господина Семина, учитывая анонсируемый рост добычи крупнейшими компаниями Австралии и Бразилии, а также ожидаемый в четвертом квартале 2025 года запуск рудника Симанду в Гвинее проектной мощностью 120 млн тонн ежегодно, цены на железную руду во втором полугодии могут опуститься до $90 за тонну. В негативном сценарии, а именно если не решатся разногласия между США и Китаем, цены могут упасть на 15–20%, прогнозирует он.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Ахмед Алиев считает, что в таких условиях наименее эффективные производители, которые обеспечивают около 10% глобального предложения железной руды, могут уйти с рынка.

На рынке коксующегося угля, отмечает эксперт, уже убыточны примерно 10% добывающих компаний. Если цены на железную руду опустятся ниже $85 за тонну, мировая добыча этого сырья может сократиться на 100–120 млн тонн в год, говорит начальник аналитического отдела «Риком-Траста» Олег Абелев.

104,9 миллиона тонн составило производство железной руды в РФ в 2024 году, по данным «Корпорации Чермет»

Как отмечает господин Абелев, себестоимость добычи железной руды в России значительно ниже, чем у глобальных конкурентов,— $40–45 за тонну против $60–70 за тонну в Австралии и Канаде. Но, указывает управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов, российские экспортеры сталкиваются с трудностями при переориентации поставок железорудного сырья с европейских мощностей на азиатские рынки из-за логистических ограничений. И в другие страны продукцию перенаправить не удается, указывает он. Так, отмечает господин Фролов, Турция в феврале 2025 года сократила импорт ЖРС на 66,5% в натуральном выражении и на 76,8% — в денежном. Попытки сократить складские запасы в портах пока не оказывают существенного влияния на баланс спроса и предложения, добавляет он.

Перспектив роста внутреннего потребления ЖРС также пока нет.

По опубликованным ассоциацией «Русская сталь» 8 мая оценкам, в январе—апреле текущего года потребление металлопроката в России снизилось на 15% год к году, до конца года снижение может составить еще 10%. Многие металлургические компании работают с рентабельностью менее 5%, указали в ассоциации. Аналитики «Северстали» ранее оценивали потребление металла в РФ по итогам 2024 года в 43,7 млн тонн, что на 5,7% ниже показателя 2023 года. Сергей Фролов считает, что для стабилизации рынка ЖРС необходимы масштабные инвестиционные проекты в металлургии и строительстве, прежде всего в Китае и других странах Азии, способные стимулировать спрос на сырье.

Полина Трифонова