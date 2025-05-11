Госдума РФ на следующей неделе рассмотрит законопроект об аресте имущества релокантов за антироссийские действия, предложенный Госсоветом Татарстана. Об этом сообщил спикер Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госдума рассмотрит инициативу Татарстана об аресте имущества релокантов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Госдума рассмотрит инициативу Татарстана об аресте имущества релокантов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Законопроект направлен на усиление ответственности для граждан РФ за границей, которые нарушают интересы страны. Инициатива предусматривает арест имущества релокантов для предотвращения уклонения от исполнения судебных решений.

«За совершение ими за пределами России правонарушений, направленных против ее интересов, предлагается привлекать к ответственности по всем видам административных статей», — отметил Вячеслав Володин.

В апреле был принят федеральный закон, позволяющий проводить судебные разбирательства без участия подсудимого в отношении иноагентов и бежавших из страны. Новый законопроект дополнит этот закон, расширяя список правонарушений, за которые можно привлекать к ответственности. Среди них — пропаганда нацистской символики, дискредитация Вооруженных Сил РФ, распространение фейков и несоблюдение обязанностей владельца социальной сети.

Влас Северин