Выполнение оборонзаказа не уложилось в сроки давности

В столице вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве при выполнении гособоронзаказа. Бывшие заместители гендиректора оборонного АО «Аэроэлектромаш», мать и сын Светлана Бука и Игорь Бука, были признаны виновными в том, что 23 млн руб. потратили не по назначению. Однако реального наказания оба избежали: госпожа Бука в связи с истечением срока давности уголовного преследования, ее сын по одному из эпизодов получил условный срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Бука и Светлана Бука

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Игорь Бука и Светлана Бука

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На оглашение приговора в Останкинский суд Москвы Светлана Бука и ее сын Игорь прибыли своим ходом, так как уже давно были отпущены из-под стражи и находились под запретом определенных действий. Да и за свою дальнейшую судьбу они, судя по внешнему виду, сильно не переживали. Дело в том, что накануне в ходе прений сторон прокурор попросила суд признать обоих виновными в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в покушении на это преступление, но при этом по большинству эпизодов прекратить уголовное преследование фигурантов в связи с истечением установленного для этой статьи Уголовного кодекса десятилетнего срока давности. Лишь по одному эпизоду покушения на особо крупное мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) прокурор потребовала приговорить Игоря Буку к шести годам лишения свободы. Сами фигуранты настаивали, что и в этом случае срок давности уже вышел, поскольку события, о которых идет речь, имели место в 2014 году. Как бы то ни было, судья Николай Федосов в целом согласился с гособвинением, но за покушение на мошенничество назначил Игорю Буке два года девять месяцев условно. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск, поданный к фигурантам потерпевшей стороной — АО «Аэроэлектромаш» — на 23 млн руб.

Как уже сообщал “Ъ”, уголовное дело, фигурантами которого стали бывшие заместители гендиректора ОАО «Аэроэлектромаш» по финансам и материально-техническому обеспечению Светлана Бука и Игорь Бука соответственно, было возбуждено УВД по СВАО Москвы 8 июня 2015 года. В его основу легли материалы проверки соблюдения законодательства в сфере оборонно-промышленного комплекса при выполнении АО гособоронзаказа в 2013–2014 годах. В частности, речь шла о выполнении контрактов с ОАО «КамАЗ», ОАО «КнААПО», ОАО «Научно-производственная корпорация "Иркут"», ОАО НМЗ, ОАО «ОКБ "Кристалл"» и ОАО «РПТП "Гранит"».

Тогда проверка выявила нецелевое использование денежных средств. В частности, ревизоры пришли к выводу, что ряд авансовых платежей топ-менеджеры предприятия направляли не на закупку комплектующих, а на оплату дорогостоящего ремонта помещений завода с целью последующей их сдачи в аренду. При этом часть авансовых средств обналичивалась через компании «Промстроймонтаж» и «Стройпроммонтаж», выступавшие генподрядчиками реконструкции помещений.

Расследование дела о мошенничестве длилось пять лет. Но по его окончании в 2020 году окружная прокуратура дважды отказывалась утверждать обвинительное заключение, возвращая дело следствию СВАО для дополнительного расследования и устранения ошибок в экспертных заключениях. При этом снизилась сумма ущерба — с первоначальных 170 млн руб. до чуть более 37 млн руб. А когда дело поступило в Мещанский суд Москвы, тот в начале 2022 года вернул его в прокуратуру на доработку обвинительного заключения и устранение ошибок. Как указал райсуд, в обвинении не были изложены все предусмотренные законом обстоятельства преступления с обязательным указанием полных данных о совершенном деянии.

Тогда прокуратуре, впрочем, удалось успешно обжаловать решение Мещанского суда, и дело вновь было возвращено на рассмотрение. Однако райсуд вновь отказался вынести решение по существу, вернув его в надзорное ведомство на доработку. Оттуда оно после прокурорской жалобы поступило уже в Останкинский суд Москвы, который и довел дело до приговора.

Стоит заметить, что ни на следствии, ни в суде Игорь и Светлана Буки вины не признали. Последняя, в частности, настаивала, что в ее служебные обязанности не входили ни подписание строительно-подрядных договоров, ни контроль за их исполнением. В свою очередь, адвокат Игоря Буки Руслан Елканов заявил, что «все обвинение держалось на пяти судебно-строительных экспертизах, проведенных в рамках уголовного дела, в них имелись грубейшие нарушения и противоречия, которые подтверждались показаниями свидетелей и фотоотчетами с мест проверок». Адвокаты просили об оправдании подзащитных.

В итоге суд все-таки в целом принял сторону обвинения, хотя и удовлетворил иск не на первоначальную сумму ущерба по делу в размере 37 млн руб., а на 23 млн руб. «Видимо, судья все же признал часть спорных договоров исполненными и пересчитал ущерб»,— предположил после оглашения приговора адвокат Елканов. Он добавил, что вместе с коллегой обязательно обжалует приговор.

Алексей Соковнин