Евгений Моисеев: В Кисловодске установили временную букву V после поджога

Временная буква V установлена в Кисловодске на месте сожженной 11 мая неизвестными вандалами. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Моисеев / t.me Фото: Евгений Моисеев / t.me

«Спасибо мастерам. В самое ближайшее время сделаем и установим постоянную конструкцию и отремонтируем поврежденные участки стелы. Дорогие друзья, следствие работает. Если кто-то обладает информацией, прошу сообщить в полицию или написать мне в личку»,— заявил мэр.

Инцидент произошел 11 мая ранним утром, когда неизвестный совершил поджог буквы на стеле, используя емкость с горючей жидкостью. Действия злоумышленника зафиксировали камеры системы «Безопасный город».

По словам Моисеева, это не первый поджог стелы с начала специальной военной операции. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ — вандализм, совершенный по мотивам политической, идеологической, национальной вражды либо ненависти в отношении какой-либо социальной группы.

Тат Гаспарян