ОПС корысти ради

В Москве военный суд приступил к рассмотрению дела об организованном преступном сообществе (ОПС), в которое входили, по версии следствия, бывшие сотрудники ФСБ, столичного управления СКР и адвокат. Им инкриминируется фальсификация уголовных дел в отношении руководства компании Merlion с целью получения ее активов, а также взяток за прекращение расследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

235-й гарнизонный военный суд в Москве начал рассматривать уголовное дело в отношении бывших оперативника службы экономической безопасности ФСБ Александра Бибишева, сотрудника службы контрразведывательных операций УФСБ по Москве и области Павла Крылова, главы Хорошевского отдела ГСУ СКР по Москве Рустама Юсупова, руководителя следственного управления по Северо-Западному административному округу ГСУ СКР по Москве Сергея Ромодановского (сын экс-главы ФМС генерала Константина Ромодановского), следователя Андрея Жирютина, а также адвоката Вадима Лялина. В зависимости от роли каждого в совершенных преступлениях им инкриминируют получение взяток (ст. 290 УК РФ), фальсификацию доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности (ст. 303 УК РФ), незаконное возбуждение уголовных дел (ст. 299 УК РФ), незаконное заключение и содержание под стражей (ст. 301 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), заведомо ложные показания (ст. 307 УК РФ), организацию преступного сообщества и участие в нем (ст. 210 УК РФ).

По данным следствия, фигуранты инициировали незаконное уголовное преследование совладельцев крупной IT-компании Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова, а также экс-начальника ее службы безопасности Бориса Левина.

Злоумышленники решили инкриминировать бизнесменам и «безопаснику» покушение на бывшего гендиректора компании Вячеслава Симоненко.

Возбуждением уголовного дела занялись следователи СКР из Хорошевского района столицы Андрей Жирютин, Рустам Юсупов, Сергей Ромодановский. Они добились ареста предпринимателей, а через их адвоката Вадима Лялина запросили за освобождение 15 млрд руб. Другим защитникам попавших за решетку бизнесменов, однако, удалось добиться передачи дела в центральный аппарат СКР, где, разобравшись с ним, прежних фигурантов освободили, а новых, в том числе из следственных органов, задержали.

В ходе первого судебного заседания сторона гособвинения ходатайствовала о продлении срока ареста всем подсудимым, аргументируя это тем, что фигуранты хорошо знакомы с методами проведения расследования и поэтому могут попытаться скрыться, воздействовать на свидетелей или скрыть улики.

Все подсудимые, кроме Вадима Лялина, ходатайствовали об изменении меры пресечения на не связанную с лишением свободы. Судья Ткаченко тем не менее удовлетворил ходатайство прокурора.

Отметим, что на днях на отдельном процессе гособвинение запросило сроки другим фигурантам этого расследования — полковнику юстиции из центрального аппарата СКР Александру Кирееву и его гражданскому подельнику Денису Николаеву. Их дела в свое время были выделены в отдельное производство.

Ранее ветеран боевых действий в Донбассе Григорий Жеренов, по ложным показаниям которого было инициировано уголовное преследование совладельцев Merlion, заключил сделку с Генпрокуратурой, в рамках которой рассказал, что действовал в интересах экс-гендиректора компании Вячеслава Симоненко, рассчитывавшего на крупные отступные после увольнения. Он давал заведомо ложные показания на совладельцев Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова, а также топ-менеджера компании Бориса Левина «из корыстных побуждений» — за крупное денежное вознаграждение.

Между тем в ходе расследования сотрудники ГСУ СКР и ФСБ вышли на ООО «Комплексная правовая защита», учредителем которого является Кирилл Качур (признан иноагентом), один из предполагаемых организаторов аферы, а гендиректором — Василий Пашкевич. Оба ранее работали в следственном управлении СКР по городу Одинцово Московской области. Василий Пашкевич вместе с ранее судимым решальщиком Олегом Покровским участвовал в другой афере — мошенническом вымогательстве денег у владельца «Вимм-Билль-Данна» Давида Якобашвили. Олега Покровского в июне 2022 года Хамовнический суд столицы по этому делу приговорил к пяти годам колонии. Иноагент Качур и Пашкевич уехали в ОАЭ.

Ефим Брянцев