На участке КАД в районе дамбы с 12 мая ограничат движение

Ограничение движения в период с 12 по 16 мая коснется тоннеля Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга от наводнений. Об этом сообщили в пресс-центре Дирекции КЗС.

Речь идет о транспортном отсеке Невской стороны (внутреннее кольцо КАД). Ограничения затронут правую полосу движения.

«Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время — не более 10 минут»,— предупредили в ДКЗС.

В пресс-службе предприятия также принесли извинения за временные неудобства и попросили водителей следить за сообщениями на информационных табло, а также обращать внимание на знаки, ограждения и дорожную разметку.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что движение в трех районах Петербурга ограничили из-за ремонтных работ.

Дарья Астанина