В Крыму и Севастополе аптечные продажи лекарств сократились на 9%

В Крыму и Севастополе аптеки в январе-феврале 2025 года выручили от продажи лекарств 3,8 млрд руб. Жители и гости полуострова купили 9,9 млн упаковок лекарств, что на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении объем продаж сократился на 0,9%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в аналитическом агентстве DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно данным экспертов, в Крыму в первые два месяца 2025 года в аптеках продали 7,9 млн упаковок лекарств на сумму свыше 3 млрд руб. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года продажи сократились на 0,6% в денежном и на 9% в натуральном выражении.

С учетом госзакупок объем фармрынка республики в январе-феврале 2025 года вырос до 3,7 млрд руб. Доля импортных лекарств составила 54,8% в деньгах (на 2,4% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года) и 31,5% в упаковках (на 1,9% меньше, чем в первые два месяца 2024 года).

В аптеках Севастополя в январе-феврале 2025 года продали немногим более 2 млн упаковок лекарств, что на 8,9% меньше, чем реализовано за первые два месяца 2024 года. Траты жителей и гостей города на медикаменты сократились в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1,9% — до 809 млн руб.

С учетом госзакупок объем фармрынка Севастополя превысил 1 млрд руб. Доля импортной продукции составила 33,4% в натуральном (-1,1% в сравнении с январем-февралем 2024 года) и 57,9% в денежном выражении (-6,5%).

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Крыму и Севастополе аптечные продажи лекарств в 2024 году в денежном выражении выросли на 13,1%, превысив 22,6 млрд руб., а в натуральном сократились на 1,5% — до 62,7 млн упаковок.

Маргарита Синкевич