Теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертый круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Риме, обыграв австралийского спортсмена Алексея Попырина.

Встреча длилась 1 час 27 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:1. Медведев занимает 11-е место в рейтинге ATP, Попырин — 25-е. В четвертом круге Медведев сыграет с победителем матча между итальянцем Лоренцо Музетти и Брэндоном Накашимой из США.

Турнир, призовой фонд которого превышает €8 млн, завершится 18 мая. В 2024 году его победителем стал немецкий теннисист Александр Зверев.

Таисия Орлова