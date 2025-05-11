В Ростовской области экспорт молочной и мясной продукции увеличился в 1,7 раза

Из Ростовской области с января по апрель 2025 года экспортировали свыше 3 тыс. т мясной и молочной продукции. Это в 1,7 раза больше показателей прошлого года, сообщает региональный Россельхознадзор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что специалисты оформили документы на 161 партию товара: 2,9 тыс. тонн мяса и мясопродуктов, 104,4 тонны молока и молочной продукции. Товар направили в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Азербайджан, Анголу, Грузию, Иран и Китай. В числе стран для экспорта оказались и Бенин, Иордания, Либерия, Кувейт, Конго, Абхазия, Гонконг, Таджикистан, Узбекистан, Сербия, Гана и Габон.

Вся продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении.

Мария Хоперская