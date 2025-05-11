Спартаковцы не устояли перед скидками

Победа в домашнем матче 28-го тура над «Спартаком» со счетом 2:0 сохранила «Динамо» неплохие шансы побороться за бронзовые медали чемпионата России. Спартаковцы же, после этого поражения пропустившие соперников на четвертое место, кажется, их лишились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Бодрое начало матча и умение разыгрывать угловые принесло «Динамо» (в бело-голубой форме) победу над принципиальным соперником Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Момент матча между столичными клубами «Динамо» (в голубой форме) и «Спартак» Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Момент матча между столичными клубами «Динамо» (в голубой форме) и «Спартак» Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Момент матча между столичными клубами «Динамо» (в голубой форме) и «Спартак» Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Момент матча между столичными клубами «Динамо» (в голубой форме) и «Спартак» Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Момент матча между столичными клубами «Динамо» (в голубой форме) и «Спартак» Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Момент матча между столичными клубами «Динамо» (в голубой форме) и «Спартак» Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Момент матча между столичными клубами «Динамо» (в голубой форме) и «Спартак» Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Момент матча между столичными клубами «Динамо» (в голубой форме) и «Спартак» Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Момент матча между столичными клубами «Динамо» (в голубой форме) и «Спартак» Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Момент матча между столичными клубами «Динамо» (в голубой форме) и «Спартак» Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Момент матча между столичными клубами «Динамо» (в голубой форме) и «Спартак» Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Момент матча между столичными клубами «Динамо» (в голубой форме) и «Спартак» Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Следующая фотография 1 / 13 Бодрое начало матча и умение разыгрывать угловые принесло «Динамо» (в бело-голубой форме) победу над принципиальным соперником Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Момент матча между столичными клубами «Динамо» (в голубой форме) и «Спартак» Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Момент матча между столичными клубами «Динамо» (в голубой форме) и «Спартак» Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Момент матча между столичными клубами «Динамо» (в голубой форме) и «Спартак» Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Момент матча между столичными клубами «Динамо» (в голубой форме) и «Спартак» Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Момент матча между столичными клубами «Динамо» (в голубой форме) и «Спартак» Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Момент матча между столичными клубами «Динамо» (в голубой форме) и «Спартак» Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Момент матча между столичными клубами «Динамо» (в голубой форме) и «Спартак» Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Момент матча между столичными клубами «Динамо» (в голубой форме) и «Спартак» Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Момент матча между столичными клубами «Динамо» (в голубой форме) и «Спартак» Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Момент матча между столичными клубами «Динамо» (в голубой форме) и «Спартак» Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Момент матча между столичными клубами «Динамо» (в голубой форме) и «Спартак» Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Момент матча между столичными клубами «Динамо» (в голубой форме) и «Спартак» Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

В этом матче двух команд, которые за три тура до окончания чемпионата страны еще не потеряли шансы на медали, пусть в лучшем случае бронзовые, одна разогналась гораздо быстрее. «Динамо» вообще выглядело так, словно жутко разозлилось из-за свежего поражения от спартаковцев — кубкового в конце апреля, того, после которого в отставку был отправлен его тренер Марцел Личка, и жаждало мести и крови.

А «Спартак» некоторое время выглядел так, будто бы, раз золото уже не светит, плюнул на первенство: играл, в отличие от соперников, с какой-то ленцой.

Эта разница материализовалась в гол очень быстро — и десяти минут не прошло. «Динамо» подавало угловой, и скидка Даниила Фомина обязательно нашла бы уже положившего корпус Ярослава Гладышева, если бы не Олег Рябчук. VAR в этой ситуации лишь подтвердил то, что и так несложно было разглядеть с трибуны: спартаковский защитник свалил Гладышева на газон таким способом, который могли бы простить разве что в регби. В футболе подобные захваты — бесспорный фол.

Пенальти бил Хорхе Карраскаль, который оказался в центре занятной истории. В предыдущем туре, играя против «Крыльев Советов», он заработал красную карточку за то, что отмахнулся от Сергея Бабкина, и, по идее, должен был пропустить столичное дерби. Однако «Динамо», обратив внимание, что лица оппонента Карраскаль все же не коснулся, проявило настойчивость, обратилось с просьбой пересмотреть эпизод в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) и добилось отмены удаления и, следовательно, дисквалификации. В общем, прощенный хавбек реализовал одиннадцатиметровый.

А его клуб продолжал кружить на спартаковской половине, раскручивая весьма недурные атаки, на которые гости более или менее сносной атакой собственной ответили лишь в середине первого тайма. Во что-то устойчивое и приятное для «Спартака» она не выросла. А «Динамо» между тем еще разок показало, как навострилось разыгрывать угловые.

Этот розыгрыш был безумно похож на тот, что привел к пенальти для Карраскаля. Но теперь скидку на дальнюю стойку после подачи Бителлу в центр штрафной делал Николас Маричаль. Досталась она Карраскалю, который, приняв мяч грудью, кажется, уже собирался загонять его в сетку. Но он явно не расстроился, увидев, что его опережает партнер: Данилу Глебову забивать было даже удобнее.

Лишь после этого «Спартак» проснулся по-настоящему — не для единичных вылазок, а для чего-то более постоянного.

Вскрывал он динамовскую оборону в основном переводами мяча направо — в ту зону, где разбегался Тео Бонгонда. Не хватало «Спартаку» хорошего завершения. Два-три прострела тянули на безумно опасные. Но тем спартаковцам, кому выпадало стать их адресатами, не хватало либо резвости, чтобы опередить защитников, либо рассудительности, чтобы придумать, как потолковее распорядиться мячом перед воротами.

Спартаковский тренер Деян Станкович вытаскивать матч решил с помощью замен. Два новых футболиста появились на поле сразу после перерыва. И если Ливай Гарсия исключительной заметностью не отличался, то с Кристофером Мартинсом Станкович, конечно, угадал. Мартинс врывался в штрафную из глубины, наводя в ней шороху, выпрыгивал на навесы. Во многом благодаря его энергичности «Спартак» инициативу перехватил и поджал «Динамо», которое после такого удачного первого тайма наверняка не ожидало, что окажется прижатым к канатам.

Но ничего, динамовцы терпели и держались. А их голкипер Андрей Лунев все время был начеку и однажды совершил прыжок, обреченный войти в список ярчайших моментов тура. С помощью него Лунев достал мяч, отправленный под перекладину Манфредом Угальде.

«Динамо», в концовке уверенно отбиваясь, а иногда огрызаясь острейшими контратаками, победило и опередило «Спартак» в таблице, выбравшись на четвертое место.

От третьего, то есть ЦСКА, его отделяют два очка. Отставание же спартаковцев от армейцев выросло до четырех баллов. Судя по всему, о наградах им можно забыть. Все надежды связаны с Кубком России. В нем «Спартак» в четверг ждет финальный матч «Пути регионов» против «Ростова».

Алексей Доспехов