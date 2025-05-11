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Пилот Евдокимов шьет в колонии

Осужденный за катастрофу SSJ 100 просит Верховный суд об оправдании

Как стало известно “Ъ”, бывший пилот «Аэрофлота» Денис Евдокимов, осужденный на шесть лет за гибель в катастрофе SSJ 100 41 человека, намерен обратиться в Верховный суд. Сейчас он собирает документы, находясь в колонии-поселении в Зеленограде. Денис Евдокимов не стал ходатайствовать об отправке на СВО, опасаясь в том числе, что может попасть в штурмовики без учета своих летных навыков.

Денис Евдокимов

Денис Евдокимов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Денис Евдокимов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Мы намерены продолжить добиваться справедливого и объективного решения по этому делу, следующим этапом защиты будет обращение с кассационной жалобой в Верховный суд РФ»,— заявила “Ъ” адвокат Дениса Евдокимова Наталья Митусова, подчеркнув, что ее подзащитный свою вину продолжает категорически отрицать. По ее словам, сейчас осужденный находится в колонии-поселении №2 Главного управления ФСИН по Москве в Зеленограде. Туда он прибыл по приговору Химкинского горсуда, подтвержденному апелляционным постановлением Мособлсуда, еще в мае прошлого года.

По сложившейся практике лица, осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, должны самостоятельно отправляться к месту отбытия наказания после вступления судебного решения в законную силу.

«Денис Евдокимов трудоустроен в швейном цеху, условия его содержания можно назвать удовлетворительными, а относительная близость колонии-поселения к месту проживания семьи дает возможность его супруге еженедельно навещать его»,— сообщила госпожа Митусова. Она особо отметила, что уже осенью нынешнего года у ее подзащитного появится право обратиться в суд по месту нахождения колонии с ходатайством о замене неотбытой части наказания на более мягкую, то есть на принудительные работы, а право претендовать на условно-досрочное освобождение у него возникнет позже — в мае 2026 года. «И, конечно же, мы будем инициировать рассмотрение данных вопросов судом»,— подчеркнула адвокат.

Пока он вместе с защитником ожидает из Саратова «выдачи судебных актов после возвращения дела из Первого кассационного суда общей юрисдикции». Как рассказывал “Ъ”, недавно эта инстанция после полуторачасового заседания отказала в удовлетворении жалобы участвовавшему по видеоконференцсвязи летчику.

Суд, так же как СКР и Межгосударственный авиакомитет, установил, что причиной катастрофы 2019 года в аэропорту Шереметьево стали «некоординированные управляющие действия» командира воздушного судна. Пилот Денис Евдокимов совершил их «на этапе выравнивания при посадке» и «при повторных отделениях самолета от ВПП ("козлении")». При втором и третьем ударах о землю были разрушены силовые элементы планера и топливные баки, вытекший из них керосин загорелся. Погиб 41 человек, находившийся на борту, самолет полностью уничтожен огнем.

Что известно о сгоревшем SSJ 100

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Напомним также, что Денис Евдокимов, будучи несогласным с приговором, отмечал в своей жалобе, что суд оставил без внимания смягчающие обстоятельства, в частности его безупречную службу в органах госбезопасности в прошлом и наличие статуса ветерана боевых действий.

Представители осужденного летчика пояснили “Ъ”, что он с 1998 года служил пилотом Ил-76Т в авиации Федеральной пограничной службы России, а с 2003 по 2011 год был командиром экипажа транспортника в авиации ФСБ России. В запас он был уволен в звании подполковника.

По их словам, когда началась СВО, уголовное дело уже слушалось в Химкинском горсуде «и было нецелесообразно рассматривать вопрос участия Дениса в спецоперации». В этом случае были бы приостановлены не только производство по делу, но и возможность со стороны Дениса Евдокимова принимать меры по выявлению объективных причин катастрофы.

После же вступления приговора в законную силу у Дениса Евдокимова нет никаких гарантий, что в армии захотят использовать его навыки пилота, а не отправят на передовую штурмовиком.

При этом летчик и его адвокаты продолжают настаивать, что во время следствия и суда по его уголовному делу «допущено значительное количество нарушений». Как они считают, пилот Евдокимов действовал согласно установленным правилам и инструкциям, а причина катастрофы «определена ошибочно».

«Основным доводом защиты, совпадающим с мнением ряда потерпевших, свидетелей и специалистов, является тот факт, что шасси разрушились не по сертифицированному сценарию и в нарушение авиационных правил повредили топливные баки, отчего произошел разлив большого количества топлива с последующим возгоранием, стремительным развитием пожара и проникновения дыма в салон, что, в свою очередь, повлекло гибель людей.

«Защита убеждена в том, что вина Евдокимова не доказана, а причинно-следственная связь между его действиями как пилотирующего пилота и уроном пассажирам отсутствует»,— заявила “Ъ” Наталья Митусова.

Она также отметила, что вместе с коллегами и подзащитным ожидала большего от суда кассационной инстанции, однако тот, по ее мнению, к заседанию подошел формально, не став внимательно изучать «пороки» и «нарушения», допущенные нижестоящими судами.

Сергей Сергеев

Фотогалерея

Трагедия в Шереметьево

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Пассажирский самолет SSJ 100 компании «Аэрофлот» в 18:03 вылетел из московского аэропорта Шереметьево, выполняя рейс SU 1492 Москва — Мурманск

Пассажирский самолет SSJ 100 компании «Аэрофлот» в 18:03 вылетел из московского аэропорта Шереметьево, выполняя рейс SU 1492 Москва — Мурманск

Фото: AP

Вскоре самолет запросил экстренную посадку и вернулся в Шереметьево в 18:30. При аварийной посадке SSJ 100 загорелся

Вскоре самолет запросил экстренную посадку и вернулся в Шереметьево в 18:30. При аварийной посадке SSJ 100 загорелся

Фото: Reuters

На борту находились 73 пассажира и пять человек экипажа

На борту находились 73 пассажира и пять человек экипажа

Фото: Коммерсантъ / Роман Дорофеев  /  купить фото

В результате пожара погиб 41 человек

В результате пожара погиб 41 человек

Фото: Reuters / Nadezhda Polomoshnova

СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)

СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)

Фото: Федор Малинин / ТАСС

В «Аэрофлоте» сообщили, что причиной пожара стало возгорание двигателей после посадки воздушного судна в Шереметьево. Компания отмечала, что самолет вынужденно вернулся в аэропорт назначения «по технической причине»

В «Аэрофлоте» сообщили, что причиной пожара стало возгорание двигателей после посадки воздушного судна в Шереметьево. Компания отмечала, что самолет вынужденно вернулся в аэропорт назначения «по технической причине»

Фото: Reuters

SSJ 100 традиционно считается в отрасли проблемным самолетом из-за частых неисправностей, в основном связанных с двигателями

SSJ 100 традиционно считается в отрасли проблемным самолетом из-за частых неисправностей, в основном связанных с двигателями

Фото: Reuters

На момент катастрофы «Аэрофлот» был крупнейшим эксплуатантом SSJ 100 с 50 бортами в парке (считая сгоревший в Шереметьево)

На момент катастрофы «Аэрофлот» был крупнейшим эксплуатантом SSJ 100 с 50 бортами в парке (считая сгоревший в Шереметьево)

Фото: Reuters

Для группы «Аэрофлот» это первая катастрофа с человеческими жертвами с 2008 года, когда разбился Boeing 737 в Перми

Для группы «Аэрофлот» это первая катастрофа с человеческими жертвами с 2008 года, когда разбился Boeing 737 в Перми

Фото: Reuters / Tatyana Makeyeva

Пострадавшие были доставлены в московские больницы и лечебные учреждения города Химки

Пострадавшие были доставлены в московские больницы и лечебные учреждения города Химки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Следствие рассматривало три версии катастрофы в Шереметьево: недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия

Следствие рассматривало три версии катастрофы в Шереметьево: недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия

Фото: РИА Новости

Глава Минтранс Евгений Дитрих (на фото) заявил, что не видит оснований для приостановки полетов SSJ 100 после катастрофы

Глава Минтранс Евгений Дитрих (на фото) заявил, что не видит оснований для приостановки полетов SSJ 100 после катастрофы

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

СКР заявил, что командир воздушного судна Денис Евдокимов осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу, а его дальнейшие действия, «совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета». В апреле 2020 года дело о крушении лайнера было направлено в суд

СКР заявил, что командир воздушного судна Денис Евдокимов осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу, а его дальнейшие действия, «совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета». В апреле 2020 года дело о крушении лайнера было направлено в суд

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Сам Денис Евдокимов вину не признает и утверждает, что причиной трагедии стало несоответствие лайнера нормам летной годности. По его словам, самолет потерял управляемость после попадания в него молнии

Сам Денис Евдокимов вину не признает и утверждает, что причиной трагедии стало несоответствие лайнера нормам летной годности. По его словам, самолет потерял управляемость после попадания в него молнии

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

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Пассажирский самолет SSJ 100 компании «Аэрофлот» в 18:03 вылетел из московского аэропорта Шереметьево, выполняя рейс SU 1492 Москва — Мурманск

Фото: AP

Вскоре самолет запросил экстренную посадку и вернулся в Шереметьево в 18:30. При аварийной посадке SSJ 100 загорелся

Фото: Reuters

На борту находились 73 пассажира и пять человек экипажа

Фото: Коммерсантъ / Роман Дорофеев  /  купить фото

В результате пожара погиб 41 человек

Фото: Reuters / Nadezhda Polomoshnova

СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)

Фото: Федор Малинин / ТАСС

В «Аэрофлоте» сообщили, что причиной пожара стало возгорание двигателей после посадки воздушного судна в Шереметьево. Компания отмечала, что самолет вынужденно вернулся в аэропорт назначения «по технической причине»

Фото: Reuters

SSJ 100 традиционно считается в отрасли проблемным самолетом из-за частых неисправностей, в основном связанных с двигателями

Фото: Reuters

На момент катастрофы «Аэрофлот» был крупнейшим эксплуатантом SSJ 100 с 50 бортами в парке (считая сгоревший в Шереметьево)

Фото: Reuters

Для группы «Аэрофлот» это первая катастрофа с человеческими жертвами с 2008 года, когда разбился Boeing 737 в Перми

Фото: Reuters / Tatyana Makeyeva

Пострадавшие были доставлены в московские больницы и лечебные учреждения города Химки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Следствие рассматривало три версии катастрофы в Шереметьево: недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия

Фото: РИА Новости

Глава Минтранс Евгений Дитрих (на фото) заявил, что не видит оснований для приостановки полетов SSJ 100 после катастрофы

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

СКР заявил, что командир воздушного судна Денис Евдокимов осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу, а его дальнейшие действия, «совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета». В апреле 2020 года дело о крушении лайнера было направлено в суд

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Сам Денис Евдокимов вину не признает и утверждает, что причиной трагедии стало несоответствие лайнера нормам летной годности. По его словам, самолет потерял управляемость после попадания в него молнии

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

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