Пилот Евдокимов шьет в колонии

Как стало известно “Ъ”, бывший пилот «Аэрофлота» Денис Евдокимов, осужденный на шесть лет за гибель в катастрофе SSJ 100 41 человека, намерен обратиться в Верховный суд. Сейчас он собирает документы, находясь в колонии-поселении в Зеленограде. Денис Евдокимов не стал ходатайствовать об отправке на СВО, опасаясь в том числе, что может попасть в штурмовики без учета своих летных навыков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Евдокимов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Денис Евдокимов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Мы намерены продолжить добиваться справедливого и объективного решения по этому делу, следующим этапом защиты будет обращение с кассационной жалобой в Верховный суд РФ»,— заявила “Ъ” адвокат Дениса Евдокимова Наталья Митусова, подчеркнув, что ее подзащитный свою вину продолжает категорически отрицать. По ее словам, сейчас осужденный находится в колонии-поселении №2 Главного управления ФСИН по Москве в Зеленограде. Туда он прибыл по приговору Химкинского горсуда, подтвержденному апелляционным постановлением Мособлсуда, еще в мае прошлого года.

По сложившейся практике лица, осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, должны самостоятельно отправляться к месту отбытия наказания после вступления судебного решения в законную силу.

«Денис Евдокимов трудоустроен в швейном цеху, условия его содержания можно назвать удовлетворительными, а относительная близость колонии-поселения к месту проживания семьи дает возможность его супруге еженедельно навещать его»,— сообщила госпожа Митусова. Она особо отметила, что уже осенью нынешнего года у ее подзащитного появится право обратиться в суд по месту нахождения колонии с ходатайством о замене неотбытой части наказания на более мягкую, то есть на принудительные работы, а право претендовать на условно-досрочное освобождение у него возникнет позже — в мае 2026 года. «И, конечно же, мы будем инициировать рассмотрение данных вопросов судом»,— подчеркнула адвокат.

Пока он вместе с защитником ожидает из Саратова «выдачи судебных актов после возвращения дела из Первого кассационного суда общей юрисдикции». Как рассказывал “Ъ”, недавно эта инстанция после полуторачасового заседания отказала в удовлетворении жалобы участвовавшему по видеоконференцсвязи летчику.

Суд, так же как СКР и Межгосударственный авиакомитет, установил, что причиной катастрофы 2019 года в аэропорту Шереметьево стали «некоординированные управляющие действия» командира воздушного судна. Пилот Денис Евдокимов совершил их «на этапе выравнивания при посадке» и «при повторных отделениях самолета от ВПП ("козлении")». При втором и третьем ударах о землю были разрушены силовые элементы планера и топливные баки, вытекший из них керосин загорелся. Погиб 41 человек, находившийся на борту, самолет полностью уничтожен огнем.

Напомним также, что Денис Евдокимов, будучи несогласным с приговором, отмечал в своей жалобе, что суд оставил без внимания смягчающие обстоятельства, в частности его безупречную службу в органах госбезопасности в прошлом и наличие статуса ветерана боевых действий.

Представители осужденного летчика пояснили “Ъ”, что он с 1998 года служил пилотом Ил-76Т в авиации Федеральной пограничной службы России, а с 2003 по 2011 год был командиром экипажа транспортника в авиации ФСБ России. В запас он был уволен в звании подполковника.

По их словам, когда началась СВО, уголовное дело уже слушалось в Химкинском горсуде «и было нецелесообразно рассматривать вопрос участия Дениса в спецоперации». В этом случае были бы приостановлены не только производство по делу, но и возможность со стороны Дениса Евдокимова принимать меры по выявлению объективных причин катастрофы.

После же вступления приговора в законную силу у Дениса Евдокимова нет никаких гарантий, что в армии захотят использовать его навыки пилота, а не отправят на передовую штурмовиком.

При этом летчик и его адвокаты продолжают настаивать, что во время следствия и суда по его уголовному делу «допущено значительное количество нарушений». Как они считают, пилот Евдокимов действовал согласно установленным правилам и инструкциям, а причина катастрофы «определена ошибочно».

«Основным доводом защиты, совпадающим с мнением ряда потерпевших, свидетелей и специалистов, является тот факт, что шасси разрушились не по сертифицированному сценарию и в нарушение авиационных правил повредили топливные баки, отчего произошел разлив большого количества топлива с последующим возгоранием, стремительным развитием пожара и проникновения дыма в салон, что, в свою очередь, повлекло гибель людей.

«Защита убеждена в том, что вина Евдокимова не доказана, а причинно-следственная связь между его действиями как пилотирующего пилота и уроном пассажирам отсутствует»,— заявила “Ъ” Наталья Митусова.

Она также отметила, что вместе с коллегами и подзащитным ожидала большего от суда кассационной инстанции, однако тот, по ее мнению, к заседанию подошел формально, не став внимательно изучать «пороки» и «нарушения», допущенные нижестоящими судами.

Сергей Сергеев