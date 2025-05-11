В Забайкалье ликвидировали пожар площадью 1 тыс. га

Пожар в сельском поселении Смоленское Забайкальского края распространился на 1 тыс. га. На данный момент возгорание ликвидировано, проводится проливка. Задействованы 120 человек и 37 единиц техники, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Помимо специалистов МЧС в тушении участвуют волонтеры. Их направляют только на участки с невысоким риском для жизни и здоровья. По предварительным данным, возгорание началось 10 мая из-за неосторожного обращения с огнем при сильном ветре. Угрозы населенным пунктам нет.

«По пожару проводится проверка государственным пожарным надзором, причина пожара и точный ущерб устанавливаются»,— приводит пресс-служба слова начальника пожарно-спасательного отряда МЧС Юрия Малюкова. В случае необходимости к тушению подключатся дополнительные силы и средства, включая Федеральную службу охраны.

В Управлении МВД России по Забайкальскому краю сообщили, что волонтеры, участвующие в тушении пожаров, помогли задержать троих человек, нарушивших правила посещения лесов в период запрета. Первый лесной пожар в Забайкалье произошел 24 марта. В регионе действует режим ЧС федерального уровня.

О ситуации с пожарами в Забайкалье — в материале «Ъ» «Горит один за всех».