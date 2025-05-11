На Кубани водитель легкового автомобиля погиб в ДТП с поездом «Ласточка»

Водитель легкового автомобиля погиб в столкновении с поездом «Ласточка» в Динском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла накануне, 10 мая, в Динском районе на автодороге «Подъезд к станице Васюринской». Водитель 1958 года рождения за рулем ВАЗ-2109 допустил проезд на запрещающий сигнал семафора и столкнулся с поездом «Ласточка».

В результате аварии водитель автомобиля скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. В поезде никто не пострадал.

Алена Воробьева