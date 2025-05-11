Экс-глава Сибирского отделения РАН обжаловал отказ в снятии судимости

Бывший председатель Сибирского отделения РАН (СО РАН) академик Александр Асеев обжаловал решение Советского райсуда Новосибирска, который отказал ему в отмене условного осуждения и снятии судимости. Апелляция поступила в областной суд 6 мая, следует из картотеки дел.

Александр Асеев обвинялся в незаконной, по версии следствия, приватизации ведомственного коттеджа площадью около 600 кв. м. и стоимостью около 46 млн руб. В июне 2023 года его приговорили к четырем годам условно с испытательным сроком в три года и штрафу в размере 500 тыс. руб., признав виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальная санкция — десять лет лишения свободы). Академика обязали встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции. Коттедж был передан в собственность государства. Защита, настаивающая на невиновности ученого, оспорила приговор в вышестоящих судебных инстанциях, но безуспешно.

В феврале 2025 года Александр Асеев обратился в суд с прошением об отмене условного осуждения и снятии судимости. В нем ученый указал, что за время после вынесения приговора выполнял установленные ему судом обязанности.

Илья Николаев