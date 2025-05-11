Путин надеется, что Россия восстановит отношения с Европой

Президент России Владимир Путин поблагодарил лидеров Сербии, Словакии, Боснии и Герцеговины, которые приехали в Москву на торжества, посвященные Дню Победы. Он заявил, что из-за своего решения прибыть в Россию они подвергались «массированному давлению» со стороны руководства Евросоюза.

Это внушает оптимизм и надежду на то, что отношения России и европейских стран когда-нибудь наладятся, добавил Владимир Путин. «В том числе и с теми (странами.— "Ъ"), которые сегодня по-прежнему не отказываются от антироссийской риторики и явно агрессивных действий в наш адрес»,— сказал президент.

Сегодня, 11 мая, Владимир Путин предложил властям Украины возобновить прямые переговоры. Он рассчитывает, что диалог между странами приведет к прекращению боевых действий, которые больше не возобновятся. Он также предложил дату и место переговоров: 15 мая в Стамбуле.