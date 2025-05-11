Песков сообщил, что пресс-конференции с Путиным не будет

Президент России Владимир Путин сейчас не будет отвечать на вопросы журналистов, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он ограничится одним заявлением об итогах торжественных праздничных мероприятий, передает специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников. Это заявление будет содержательным, добавил господин Песков.

Ранее журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов написал, что сегодняшние заявления президента «взорвут американский вечерний прайм-тайм». Андрей Колесников сообщал, что журналисты, собравшиеся в Кремле, уверены, что тема выступления президента коснется Украины, и, возможно, перемирия.