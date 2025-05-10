«Краснодар» исчерпал золотой запас

В 28-м туре чемпионата России по футболу состоялось два матча с участием претендентов на золотые медали. «Зенит» обыграл на выезде махачкалинское «Динамо» — 1:0, а «Краснодар» с тем же счетом уступил в гостях ЦСКА. Таким образом, петербуржцы по-прежнему занимают второе место, но от идущих первыми кубанцев они теперь отстают всего на один балл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр матча ЦСКА—«Краснодар»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Кадр матча ЦСКА—«Краснодар»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Судьба чемпионства решалась не только в Москве, где ЦСКА в центральном матче 28-го тура принимал лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар», но и в Каспийске. Гостивший там «Зенит», безусловно, считался безоговорочным фаворитом, однако махачкалинское «Динамо» уже едва не вмешалось в золотую гонку, когда два тура назад вполне могло вырвать ничью в домашней встрече с теми же кубанцами, если бы забило пенальти перед самым финальным свистком. К тому же петербуржцы очень некстати потеряли из-за травмы важного футболиста средней линии Вендела, хотя при этом отбыл дисквалификацию их ведущий опорник Вильмар Барриос.

Неудивительно, что снова в стартовом составе «Зенита» оказался нападающий Александр Соболев, благодаря которому удалось одержать волевую победу над «Нижним Новгородом» в предыдущем матче. Бывший спартаковец оформил тогда дубль, а ранее еще и спас свою нынешнюю команду от поражения в противостоянии с «Локомотивом».

Сейчас Соболева сразу взяли под плотную опеку, и в целом подопечные Сергея Семака испытывали трудности с доставкой мяча к чужим воротам.

Разве что центральный защитник Нино отметился ударом в створ после стандарта, а так у голкипера «Динамо» Тимура Магомедова не было работы. Махачкалинцы в дебюте создали момент для Гамида Агаларова, чей удар головой пришелся во вратаря Евгения Латышонка, а в основном они тоже редко добирались до ворот.

Тем не менее даже в такой ситуации петербуржцы открыли счет. Педро навесил с углового, а Нино как-то слишком легко выиграл борьбу на втором этаже у Валентина Пальцева. Вскоре прошла подача и на Соболева, который пробил в руки Магомедова. Хозяева на исходе первого тайма тоже опасно подали угловой, когда уже Пальцев пытался вернуть должок Нино, но Латышонок выручил гостей. А в начале второй половины Хуссем Мрезиг зарядил над перекладиной, когда, наверное, и Латышонок вряд ли бы среагировал. Впрочем, продолжения не последовало. Несмотря на все усилия, «Динамо» так и не удалось раскачать оборону во главе с Нино. «Зенит» действовал строго по результату и добился его — 1:0, сократив отставание от лидера до одного пункта.

Для «Краснодара» матч с ЦСКА имел золотое значение, ведь победа уже максимально увеличивала его шансы на чемпионство. Вместе с тем у команды Мурада Мусаева еще оставалось право на одну осечку, тем более что ей противостоял очень сложный соперник. На «ВЭБ Арене» вообще встретились лучшие клубы весенней части РПЛ, учитывая, что москвичи набрали 21, а кубанцы — 22 очка. Причем армейцы не потерпели ни одного поражения в 9 турах после зимнего перерыва, а всего их беспроигрышная серия растянулась на 11 матчей. И по кадровым потерям оппоненты находились примерно в равных условиях. У хозяев из-за дисквалификации отсутствовал атакующий хавбек Аббосбек Файзуллаев, а у гостей — центрбек Витор Тормена. Любопытно, что из-за перебора желтых карточек встречу пропускали и оба главных тренера.

Между тем наставник ЦСКА Марко Николич, судя по всему, решил немного удивить Мурада Мусаева выбором состава. В частности, пару нападающих составили Тамерлан Мусаев и Кирилл Глебов, а Миралему Пьяничу в центре поля сербский специалист предпочел Кристияна Бистровича. Краснодарский старт выглядел куда более предсказуемо. Вполне ожидаемо, что и игра получилась упорной. Никто не хотел уступать даже в каких-то мелочах и микродуэлях.

Все было очень ровно, но гости сумели выжать стопроцентный момент из стандартного положения в исполнении Эдуарда Сперцяна.

Александр Черников бил в упор и, казалось, без вариантов для Игоря Акинфеева, но знаменитый голкипер красно-синих в очередной раз доказал, что способен совершать самые невероятные сейвы. Вот и сейчас одним движением правой ноги он отразил вроде бы неберущийся удар.

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев тоже мастер на подобные трюки, однако москвичи его практически не беспокоили. В первом тайме связка Мусаев—Глебов лишь однажды заставила говорить о себе. С другой стороны, лучшие бомбардиры черно-зеленых в текущем чемпионате Джон Кордоба и Сперцян также были под присмотром. Забить нынешнему ЦСКА в принципе достаточно тяжело. По надежности это вторая после «Зенита» команда премьер-лиги. Постепенно хозяева стали добавлять и в атаке, а Матвей Кисляк чуть-чуть не замкнул передачу Милана Гайича на дальнюю штангу. Вдобавок Николич явно переиграл коллегу Мусаева заменами. Пока тот выжидал, тренерский штаб армейцев уже выпустил четырех свежих футболистов, в том числе новый дуэт форвардов, которые и сделали разницу. Секу Койта вывел один на один с Агкацевым Сауля Гуарирапу, и венесуэлец закатил мяч в сетку, а перед этим мог отличиться и сам малиец.

Гости бросились спасать матч и произвели свои перестановки, вот только в их рядах джокера не нашлось. Хотя прострел Никиты Кривцова мог привести к ответному голу.

Победив 1:0, ЦСКА с 55 очками закрепился на третьем месте. Кроме того, он помог «Зениту». «Краснодар», у которого по-прежнему 61 балл, возглавляет чемпионскую гонку, но лимит ошибок кубанцами уже исчерпан. Впереди у них выездная встреча с «Оренбургом» и домашняя с московским «Динамо». Петербуржцам предстоит сыграть с «Ростовом» в гостях и с «Ахматом» дома.

Александр Ильин