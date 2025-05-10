«Ночь музеев», «Будущее театральной России» и финал Кубка Гагарина

В Ярославле в период с 11 по 18 мая состоятся XVII Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета, акция «Ночь музеев» и XVI Всероссийский молодежный фестиваль «Будущее театральной России», а также пройдут стартовые матчи финала Кубка Гагарина и показы киноновинок. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

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Концерты

11 мая в «Китайском летчике Джао Да» состоится концерт уроженца Уфы Алмаса Гатауллина, более известного под псевдонимом Thomas Mraz. Стоимость билетов — 1,3 до 2,9 тыс. руб.

11 мая в баре «Руки Вверх!» выступит известный рэпер Хаски. Артист известен необычной манерой исполнения песен, мрачными текстами и сложной рифмовкой с использованием ассонанса и аллитерации. Стоимость билетов — от 2,4 до 4,2 тыс. руб.

10 мая в Ярославле состоялось открытие XVII Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета. В рамках фестиваля 11 мая в Волковском театре пройдет спектакль-концерт «Видный миру смех и неведомые ему слезы» с участием Юрия Башмета, Евгения Миронова и Марии Смольниковой. В программе — отрывки из романа Николая Гоголя «Мертвые души», Альфреда Шнитке «Гоголь-сюита». Стоимость билетов — 1-5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Башмет

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ Юрий Башмет

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

12 мая в концертном зале им. Собинова состоится гала-концерт к 185-летию Петра Чайковского. Исполнителем произведений станет государственный симфонический оркестр «Новая Россия», дирижер — Юрий Башмет. Стоимость билетов — 800-2500 руб.

13 мая в Ярославской филармонии пройдет концерт «Молитвенные флаги на ветру». Музыканты проекта Beijing Contemporary Soloists (Китай) исполнят сочинения современных китайских композиторов. Зрители услышат китайские инструменты. Стоимость билетов — 400-1000 руб.

14 мая в филармонии состоится концерт брасс-ансамбля «A.M.A.D.I.S. Brass» Большого театра Республики Беларусь, стоимость билетов — 400-1000 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дирижер Николай Алексеев (справа)

Фото: Стас Левшин / Санкт-Петербургская филармония Дирижер Николай Алексеев (справа)

Фото: Стас Левшин / Санкт-Петербургская филармония

15 мая на сцену филармонии выйдет Камерный оркестр Заслуженного коллектива России Санкт-Петербургской филармонии под управлением народного артиста России Николая Алексеева. Программа концерта представит разнообразие стилей и эпох от венского классицизма до XX века. Стоимость билетов — 500-2000 руб.

16 мая в концертном зале им. Собинова пройдет выступление виолончелиста, народного артиста России Александра Князева и лауреата международных конкурсов Ксению Башмет (фортепиано). В программе — произведения композиторов эпохи романтизма: Рихарда Штрауса, Иоганнеса Брамса. Стоимость билетов — 800-2500 руб. На два последних концерта фестиваля, которые состоятся 17 и 18 мая, все билеты проданы.

С 12 по 16 мая в концертном зале Ярославской государственной филармонии состоятся преконцерты фестиваля. Зрители, которые придут на 40-45 минут пораньше, услышат необычные факты из жизни композиторов и истории создания произведений, узнают про отличительные черты музыкальных стилей, эпох и направлений, особенности игры и тембра музыкальных инструментов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Анна Ардова

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Актриса Анна Ардова

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

17 мая в гостиничном комплексе «Русские Сезоны Село Вятское» состоится творческий вечер актрисы Анны Ардовой. Она поделится историями из жизни своей семьи и расскажет какие выдающиеся люди «Серебряного века» были вхожи в их дом, а также о своих первых шагах в актерской сфере. Также она исполнит романсы Александра Вертинского и песни из фильмов. Стоимость билетов — от 1 тыс. руб.

Спектакли

XVI Всероссийский молодежный фестиваль «Будущее театральной России» стартует в Ярославле 15 мая. В городе соберутся будущие выпускники театральных вузов со всей страны. В этот вечер на основной сцене Волковского театра покажут спектакль «Дом Бернарды Альбы» Высшего театральное училища им. М.С. Щепкина. Дом Бернарды Альбы в андалузской деревне — оплот монастырского порядка, устоявшихся правил и благопристойности. Зритель застает его, когда он похож на кипящий котел чувств, любви и ненависти. Обреченные на 8-летний траур, живущие в этом доме женщины оказываются взаперти. Стоимость билетов — 1,2-1,5 тыс. руб.

16 мая на сцене состоится показ спектакля «Лицей» школы-студии МХАТ о девятом наборе Царскосельского лицея. Юноши увлекаются поэзией, мечтают о будущем, дерзят преподавателям. Однако смерть Пушкина и арест Лермонтова заставляют их задуматься о ценности лицейского братства. Остались билеты за 1,2 тыс. руб.

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Фото: Официальный сайт Волковского театра Спектакль "Лицей"

Фото: Официальный сайт Волковского театра

Также еще можно купить билеты на спектакль «Иванов» ВГИКа в рамках фестиваля. Главный герой пьесы, 35-летний помещик Николай Алексеевич Иванов, растерян и сломлен: он не может понять, что с ним происходит. Трудолюбивый и деятельный прежде, Иванов переживает трагедию слабовольного человека, который не решает вопросы, а «падает» под их тяжестью. Стоимость билетов — 900-1500 руб. На остальные спектакля фестиваля билеты распроданы.

Спорт

В Ярославле 13 мая начнется финал Кубка Гагарина. «Локомотив» встретится с челябинским «Трактором». Второй матч пройдет 15 мая. Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал о подготовке ярославской команды к решающим матчам.

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Выставки и экскурсии

11 мая в Ярославском планетарии пройдет показ программы «Звезды Великой Победы». Посетителям расскажут, как знание астрономии помогало советским разведчикам, летчикам, артиллеристам в годы войны. Стоимость билета — 250 руб.

11 мая еще можно посетить экскурсию «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря». Стоимость билетов, которые можно купить на сайте Ярославского музея-заповедника, — 400 руб.

В Музее истории города Ярославля открылась выставка «Я видел войну». Посетители могут увидеть портреты ветеранов Великой Отечественной войны, выполненные ярославским художником Борисом Гогиным с 1985 года по 2014 год, а также уникальные рисунки видов немецких городов, созданные в 1945-1946 годах известным художником-фронтовиком Сергеем Беляевым. Стоимость билетов — 90-180 руб.

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В Ярославском художественном музее открылась выставка работ художников из Ярославля, Москвы и Ленинграда, созданных в 1941–1945 годах, отражающие жизнь на фронте и в тылу. Одной из ключевых работ стала картина «Регулировщик» (1942) Ярослава Титова, написанная на Волховском фронте. Стоимость 80 руб., но 11 мая выставка еще будет работать бесплатно.

Ночь музеев — 2025

В Губернаторском доме 17 мая с 19 до 22 часов пройдет акция «Ночь музеев», посвященная в этом году теме «Герои». Акция начнется с экскурсионной программы «Герои разного времени»: экскурсоводы поделятся героическими историями, заключенными в живописных произведениях музея. После чего актеры Волковского театра Евгений Мундум и Илья Варанкин представят фрагмент из спектакля «Циолковский», посвященный героям, открывшим дорогу в космос. Далее в Парадном зале прозвучит музыка Сергея Рахманинова, Александра Скрябина, Дмитрия Шостаковича в исполнении Даниила Башкина (фортепиано). Входной билет на «Ночь музеев» в музей будет стоить 950 руб.

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«Ночь музеев» также пройдет в Ярославском музее-заповеднике. В программе — эксклюзивная иммерсивная экскурсия с актерами Театра имени Ф. Волкова, интерактивные занятия для семей, исторические игры, подъемы на стены и звонницу, концерт духового оркестра (22:30). Мероприятия начнутся в 20 часов и продлятся до 23 часов. Начало и конец «Ночи музеев» обозначат колокольные звоны.

Акция в Музее истории города Ярославля будет представлена программой, в которую входят посещение выставок «Тыловой рубеж» и «Я видел войну», истории героев, песни военных лет в исполнении коллективов ДК «Гамма». Посетители отправятся по специальному маршруту, где будут раскрыты важнейшие страницы городской истории военных лет. Всего будет организовано восемь сеансов, продолжительность каждого 1 час и 40 минут, входной билет — 400 руб., дети до 7 лет — бесплатно.

В ярославском планетарии 17 мая состоятся «Ночные наблюдения»: можно будет посмотреть на кольца Сатурна, облака в атмосфере Юпитера и его четыре спутника, полярные шапки Марса. Входной билет — 300 руб. Также на протяжении всего мая можно из обсерватории планетария понаблюдать за Солнцем (250 руб.) и Луной (300 руб.).

Кино

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Финал»

Фото: Творческое объединение Мистерия Кадр из фильма «Финал»

Фото: Творческое объединение Мистерия

8 мая в прокат вышла российская спортивная драма «Финал» по мотивам финальной игры по волейболу среди мужских команд на ХХХ Олимпийских играх в 2012 году. Выставочный центр «Эрлс-Корт» в Лондоне наполняется болельщиками, и миллионы зрителей по всему миру ждут начала трансляции матча сборных России и Бразилии. Многим кажется, что результат игры предопределен, но мало кто знает, какое место занимает этот финал в жизни каждого из российских спортсменов. До 14 мая включительно картину можно посмотреть в кинозале «Луч» (КЗЦ «Миллениум»). Стоимость билетов — 250 руб.

Также в «Луче» с 8 по 14 мая включительно будут показывать фильм «Группа крови». Картина посвящена героизму детей-сирот в годы Великой Отечественной войны во время оккупации Ленинградской области, где располагались детские донорские концентрационные лагеря. В фильме рассказывается об одном из таких лагерей — в Вырице Гатчинского района. Стоимость билетов — 250 руб.

Алла Чижова