«Будет настоящая битва»

Ярославский ХК «Локомотив» провел открытую тренировку перед стартовыми матчами финала Кубка Гагарина. Железнодорожники готовятся к новой борьбе — с челябинским «Трактором». Обе команды еще ни разу не брали Кубок Гагарина.

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Ярославский «Локомотив» 8 мая на «Арене-2000» провел открытую тренировку для журналистов перед финалом Кубка Гагарина. Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал о подготовке к решающим матчам сезона.

«Все готовы. Здесь нужно просто сфокусироваться на самом главном действе сезона. Не пережать, и в то же время мотивация должна быть на самом высоком уровне. Это мечта любого хоккеиста. Уверен в своих парнях»,— сказал наставник.

Боевое настроение и у самих игроков, которые уже отошли от серии с «Салаватом» и настроены на борьбу в финале.

«Хорошее боевое настроение. Я думаю, просто нужно правильно настроиться, отнестись ответственно к первой игре и выложиться»,— уверен капитан команды Александр Елесин.

«Подготовка идет полным ходом, и никакого эмоционального спада не должно быть. Наоборот, все заряжены, хочется выиграть»,— рассказал молодой нападающий Егор Сурин.

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Егор Сурин стал лучшим новичком по итогам полуфинала. На счету форварда три шайбы и один пас в четырех матчах. Вторая шайба в пятом матче с «Салаватом Юлаевым» стала победной для команды. По словам Игоря Никитина, Сурин продолжит играть в связке с Радуловым, но возможны и изменения. «На этом не зацикливаемся. Всегда игра диктует свои условия»,— отметил Игорь Никитин.

Рихард Паник, пропустивший полуфинал из-за травмы, уже приступил к тренировкам. Но наставник «Локомотива» не спешит анонсировать его возвращение: «Посмотрим. Он начал тренироваться, все будет зависеть от его состояния». Также на открытой тренировке был Байрон Фрэз, пропустивший последние игры из-за травмы.

В регулярном чемпионате в этом сезоне «Трактор» и «Локомотив» встречались дважды, обе игры остались за ярославцами (5:3, 4:2). К плей-офф 2025 года команды подошли с первыми местами в конференциях по итогам регулярного чемпионата.

Годом ранее команды встречались в полуфинале, тогда железнодорожники забрали четыре победы сразу. Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин уверен, что сейчас это «совершенно другая команда».

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«"Трактор" кардинально изменился. Здесь и тренерская работа, и работа менеджмента, и состав поменялся очень прилично. Организованная, взрослая, мастеровитая команда. Заслуженно в финале. Соперники достойны друг друга. Нужно учитывать сильные и слабые стороны соперника. Но самое главное, нужно контролировать самих себя»,— уверен наставник.

Егор Сурин также высоко оценивает соперника. «Где-то могут не очень сыграть в обороне, но затем отыгрываются, это мы заметили по плей-офф. Думаю, в финале они будут сосредоточены»,— сказал молодой хоккеист.

Капитан «Локомотива» считает, что «удобных соперников» нет, а итоги встреч в регулярном чемпионате не влияют на ход игры в финале.

«Все, что было вчера, уже стерлось. Никто не вспомнит, кто сколько забил, в каких матчах. "Трактор" — хорошая команда. Будет настоящая битва»,— рассказал журналистам Александр Елесин.

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«Трактор» впервые с 2013 года вышел в финал Кубка Гагарина. «Локомотив» второй год подряд доходит до решающих игр. Год назад в финале ярославцы проиграли магнитогорскому «Металлургу».

«В прошлом году было так: вау, мы попали в финал. Сейчас мы плодотворно готовились к этому. Своей работой доказали, что мы здесь не просто так»,— считает капитан ярославцев Александр Елесин.

13 мая ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор» встретятся на «Арене-2000» в рамках первой игры полуфинала. Второй матч состоится 15 мая также в Ярославле, затем серия переедет в Челябинск — там игры пройдут 17 и 19 мая.

Алла Чижова