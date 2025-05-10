Выставка «В тылу ковали мы Победу» на улице Баумана в Казани привлекла более 70 тысяч посетителей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Более 70 тысяч казанцев посетили уличный музей «В тылу ковали мы Победу»

Фото: Администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани Более 70 тысяч казанцев посетили уличный музей «В тылу ковали мы Победу»

Фото: Администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани

Экспозиция под открытым небом рассказывала о жизни людей в тылу и на фронте во время Великой Отечественной войны.

С 14:00 до 18:00 гости могли увидеть пять тематических инсталляций. Первая часть, «Начало войны», была посвящена первым дням конфликта, а раздел «Оружие Победы» представил стрелковое оружие и награды Красной Армии. Посетители узнали о вкладе предприятий Татарской АССР в победу.

Инсталляция «Суровые будни» показала жизнь на фронте и в тылу, включая продуктовые карточки, военно-полевую кухню и газеты. Площадка «Медицина в годы войны» была посвящена труду медиков, а заключительная инсталляция «Победа» включала экспонаты, такие как фигура регулировщицы в Берлине и мотоцикл М-72.

Влас Северин