В центре Петербурга перекрыли Литейный и Дворцовый мосты без объявления причины

Дворцовый мост в центре Петербурге оказался перекрыт днем 10 мая без объявления причин. На Адмиралтейской набережной к тому моменту успела скопиться серьезная пробка. Со стороны Стрелки Васильевского острова ожидать проезда пришлось и общественному транспорту, сообщает корреспондент «Ъ-СПб». На переправе дежурили сотрудники Госавтоинспекции.

По данным очевидцев, такая же ситуация сложилась на Литейной мосту. За последние часы его закрывали уже три раза, а на подъезде с обеих сторон собрались десятки машины. Кроме того, пробки фиксировались на улице Академика Лебедева и на Литейном проспекте. В настоящий момент сервис «Яндекс. Карты» показывает, что Литейному и Дворцовому мостам доступен для водителей.

За все время в течение дня движение в центре Петербурга периодически останавливали, а затем снова открывали. О причинах перекрытий Смольный официально не сообщал. Вероятно, они связаны с визитом в город на Неве президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который планировал посетить комнату Ленина в Смольном и Эрмитаж.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что господина Мадуро 10 мая на Московском вокзале встречал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Валерия Мальцева, Андрей Цедрик