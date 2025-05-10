Только в четверти пчеловодческих хозяйств Дона можно проверить качество меда

В Ростовской области зарегистрировано более 1,3 тыс. пчеловодов. Ветеринарные паспорта оформлены лишь у 25% пасек, сообщили «Ъ-Ростов» в региональном минсельхозе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно сообщению, в документ пасеки вносятся не только уникальный номер, обширный перечень сведений о пчеловодческом хозяйстве, но и эпизоотическое состояние объекта: заболевания, название болезни, источники заражения, дата снятия ограничительных мероприятий.

«В настоящее время в Ростовской области насчитывается более 1,3 тыс. пчеловодов, которые являются владельцами личных подсобных хозяйств. Зарегистрированы и имеют ветеринарный паспорт на пасеку 340 пчеловодов. За 2024 год всеми категориями хозяйств было произведено 4,3 тыс. тонн меда»,— объяснили в ведомстве корреспонденту «Ъ-Ростов».

По информации источника, мониторинг состояния здоровья пчел осуществляется исключительно на официально зарегистрированных пасеках, образцы для анализов отправляются в лабораторию как минимум раз в год. Факт каждого такого осмотра фиксируется в специальном разделе уникального паспорта пасеки. Мед, произведенный на пасеках, не имеющих паспорта, не подвергается проверке, что создает потенциальные риски для потребителей, приобретающих сладкий продукт.

Валентина Любашенко