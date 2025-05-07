Донские эксперты проверили на безопасность качество яиц региональных производителей

В лаборатории Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» проверили яйца и сливочное масло с полок ростовских супермаркетов и рыночных прилавков на наличие бактерий сальмонеллы и стафилококка. Для испытаний были взяты 76 образцов сливочного масла и 15 образцов куриного яйца, сообщила «Ъ-Ростов» пресс-служба учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По информации, переданной «Ъ-Ростов», с начала 2025 года в Испытательном центре Донского филиала провели 537 исследований 76 проб масла сливочного и обнаружили 2 отклонения от нормы жирнокислотного состава, что свидетельствует о добавлении в молочную продукцию жиров немолочного происхождения. Стафилококк в сливочном масле по итогам испытаний в этот раз обнаружен не был.

«Обнаружить вредоносный микроорганизм невооруженным глазом невозможно, а результаты исследований можно получить после долгих испытаний и многочисленных посевов проб»,— прокомментировала «Ъ-Ростов» микробиолог Анастасия Подлужная.

Что касается яиц, то в текущем году филиалом было проведено 131 испытание. В 2 из 15 проб были обнаружены антибиотики группы хинолонов и кокцидиостатики, сальмонеллы в проверяемых образцах не оказалось.

Руководитель лаборатории Светлана Мижирицкая рассказала «Ъ-Ростов», что антибиотики в современной практике ветеринарии и животноводства применяются часто. Их использование с нарушением регламентов приводит к накоплению в тканях животных и способно навредить здоровью человека.

Информация обо всех выявленных несоответствиях размещена в автоматизированной системе «Веста» и направлена в межрегиональное управление Россельхознадзора.

Валентина Любашенко