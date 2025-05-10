В Тюменской области проложили свыше 1,5 тыс. км минеральных полос

На территории Тюменской области в рамках борьбы с пожарами в лесах проложили более 1,5 тыс. км минеральных полос, также свыше 1,1 тыс. км было расчищено, сообщил информационный центр правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

За год в области собираются сделать и расчистить свыше 20 тыс. км минполос, а также построить и отремонтировать 122,5 км лесных дорог.

Напомним, 5 апреля в Тюменской области начал действовать особый противопожарный режим. Он предусматривает запрет на посещение лесов, сжигание мусора и использование открытого огня на дачных и приусадебных участках. Позднее губернатор Александр Моор продлил режим до 15 мая.

Ирина Пичурина