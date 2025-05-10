ДТП с тремя автомобилями парализовало движение на Московском шоссе

Днем 10 мая на Московском шоссе перед деревней Ям-Ижора столкнулись ВАЗ-2106 и две иномарки, об этом «Ъ-СПб» сообщили очевидцы. В результате ДТП пострадали два человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия аварии у деревни Ям-Ижора под Петербургом

Фото: Татьяна Титаева Последствия аварии у деревни Ям-Ижора под Петербургом

Фото: Татьяна Титаева

Одного из них госпитализировали, второй отказался от медицинской помощи. В результате аварии образовалась пробка длиной более одного километра. О случившемся в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти ничего не сообщают.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что водитель Mercedes сбил 11-летнего мальчика на самокате на проспекте Энгельса. Школьник пересекал пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.

Андрей Маркелов