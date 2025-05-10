В Татарстане по программе «Наш двор» завершили работы по дорожному покрытию и освещению на 25%. Об этом сообщила директор фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Наиля Зиннатуллина на совещании в Доме Правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане выполнили 25% работ по освещению и ремонту дорог по программе «Наш двор»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Татарстане выполнили 25% работ по освещению и ремонту дорог по программе «Наш двор»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Дорожные работы полностью завершены в 41 дворе, а в 237 дворах продолжаются. Установка освещения завершена в 70 дворах, но работы продолжаются в 248 дворах. На складах республики хранится 43% готовых изделий, и планируется заполнить их до 1 июля. Монтаж оборудования уже начат в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамском районе, но общий прогресс составляет лишь 2%.

Наиля Зиннатуллина подчеркнула важность работы с обращениями жителей, особенно по поводу неудобств из-за ремонта. Сейчас продолжается контроль за качеством содержания благоустроенных дворов. Выезды с Госжилинспекцией уже выявили недочеты, которые планируется устранить в ближайшие две недели.

Влас Северин