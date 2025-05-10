Авиакомпания «Тулпар Эйр» обратилась с заявлением в Арбитражный суд Татарстана к своему бывшему председателю совета директоров Азату Хакиму о взыскании убытков на 250 млн рублей. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Тулпар Эйр» просит суд взыскать со своего экс-директора 250 млн рублей убытков

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ «Тулпар Эйр» просит суд взыскать со своего экс-директора 250 млн рублей убытков

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В числе аффилированных лиц также числятся бывшие генеральные директора авиакомпании Сергей Трифонов и Олег Захаров, а также ООО УК «Тулпар Аэро Групп», где 80% акций принадлежат Азату Хакиму, а 20% — его сыну Айдару Хакиму.

Заявление было подано в рамках разбирательства о банкротстве авиакомпании. Суд уже принял заявление «Тулпар Эйр» к производству и назначил судебное заседание по его рассмотрению на 22 мая 2025 года.

Азат Хаким покинул компанию «Тулпар Эйр» в марте 2023 года, получив за свою долю 419 млн рублей. Однако эту сумму он счел недостаточной и в 2024 году обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан. Суд удовлетворил его требования, присудив выплатить 451 млн рублей и 61 млн рублей процентов. Решение суда пока не вступило в силу, так как обе стороны подали апелляции, а авиакомпания подала заявление о банкротстве. Азат Хаким считает, что авиакомпания намеренно подала заявление, чтобы не исполнять решение суда.

Влас Северин