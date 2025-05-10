Прикамцы выиграли самую престижную всероссийскую гонку спортсменов-водников

Сборная Пермского края одержала победу в межрегиональных соревнованиях «Мажой-ралли» памяти мастера спорта Юрия Снегиря. Пермяки Максим Краснов, Максим Казанцев, Николай Могилевцев и Дмитрий Поздяев прошли маршрут высшей категории сложности за 1 час и 32 минуты. Они опередили команды из Новосибирской, Челябинской и Иркутской областей, а также Алтайского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Участники соревнований «Мажой-ралли» среди спортсменов-водников. Фото - группа ВК «Мажой-ралли». Фото: Участники соревнований «Мажой-ралли» среди спортсменов-водников. Фото - группа ВК «Мажой-ралли».

«Мажой-ралли» проводится раз в два года в на реке Чуя в Республике Алтай, соревнования считаются одними из самых престижных среди спортсменов-водников. На участке в 12 километров они проходят пороги высшей категории сложности. За два дня четыре атлета из Пермского края на двух двухместных катамаранах прошли три этапа соревнований с порогами шестой категории сложности, а также выполнили контрольные задания, имитирующие аварийные ситуации на маршруте. Результат команды оценивался по скорости, безопасности, тактике и технике прохождения порогов, а также разрешения условных аварийных ситуаций.