Аэропорт Читы приостанавливал работу из-за горения сухой травы

Международный аэропорт Читы временно не принимал и не отправлял воздушные суда, сообщила Росавиация. Причина — ландшафтный пожар за пределами воздушной гавани, горит сухая трава. Как пояснили в Росавиации, угрозы самому аэропорту нет, но его работа приостановлена с 9:10 мск. Ограничения были сняты в 11:10.

О крупном ландшафтном пожаре в Забайкальском крае вчера, 9 мая, сообщила пресс-служба регионального МЧС. Изначально горела сухая трава на площади 35 га, потом огонь перешел на дачные постройки. Позднее открытое горение строений было ликвидировано. Для тушения возгорания в Читинском районе задействованы 69 человек и 15 единиц техники, включая самолет Ил-76.

По сообщению МЧС, виновным в начале ландшафтного пожара оказался мужчина 1974 года рождения. Он работал со шлифовальной машиной, искры от которой попали на сухую траву.