Власти требуют от гендиректора тагильского завода снести киоски на Гайве

Администрация Орджоникидзевского района Перми обратилась с иском к предпринимателям Эдуарду и его сыну Евгению Тольманам. Как указано в материалах дела на сайте арбитражного суда Пермского края, власти хотят обязать ответчиков демонтировать нестационарные торговые объекты с вывесками «Шаверма» и «Выпечка», размещенные на участке по ул. Гайвинская, 82. Снести киоски истец требует в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу. За неисполнение решения администрация просит взыскать неустойку с ответчиков в 15 тыс. руб. за день просрочки. В случае необходимости мэрия просит разрешить снести киоски самостоятельно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Торговый киоск на Гайве, источник фото - «Яндекс Карты». Фото: Торговый киоск на Гайве, источник фото - «Яндекс Карты».

Согласно онлайн-сервису 2ГИС, на ул. Гайвинской, 82 находится двухэтажное здание магазина с продуктовым супермаркетом «Пятерочка», садовыми товарами, продажей инструментов и прочим. Рядом со зданием работают киоски по продаже шавермы, выпечки и горячих обедов, через дорогу – завод «Камкабель».

По ходатайству администрации Орджоникидзевского района 23 апреля суд ввел обеспечительные меры, запретив до вынесения решения по делу Эдуарду и Евгению Тольманам распоряжаться спорными павильонами.

По данным kartoteka.ru, Эдуард Тольман является учредителем пяти компаний в сфере оптовой торговли лесоматериалами, розничной торговли санитарно-техническим оборудованием, денежного посредничества и прочего (ООО «Гипсо-трейд Опт», ООО «Мегастрой», ПК «База отдыха «Ермаки», ООО «ТД «Мегастрой», ООО «ТД «Мега-С»). Евгений Тольман с 2018 года возглавляет тагильское предприятие ООО «Уральский завод пластификаторов», которое контролируют пермский бизнесмен Владимир Матыцын, Светлана Пахомова и Александр Андронов.