Белый дом: США надеются на согласие РФ и Украины остановить бои на 30 дней

Администрация президента США надеется, что власти России и Украины примут предложение Дональда Трампа о 30-дневном прекращении огня. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / Reuters Фото: Leah Millis / Reuters

По ее словам, которые приводит ТАСС, 8 мая господин Трамп обсудил идею перемирия с президентом Украины Владимиром Зеленским. Госпожа Левитт отметила, что европейские страны поддерживают инициативу, но пока нет информации о реакции президентов России и Украины. Если будут новости, об этом сообщат, добавила пресс-секретарь Белого дома.

9 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что страны Евросоюза разработали проект коммюнике по Украине, который во многом повторяет предложение Дональда Трампа о 30-дневном прекращении огня. Господин Трамп написал в соцсети Truth Social, что США и их партнеры введут санкции, если не будет достигнуто 30-дневное прекращение огня.

Об антироссийских санкциях — в материале «Ъ» «Область широкого давления».