Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Теннисист Даниил Медведев пробился в третий круг «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над британцем Кэмероном Норри в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Риме.

Фото: Yves Herman / Reuters

Фото: Yves Herman / Reuters

Спортсмены провели на корте 1 час 32 минуты. Матч завершился со счетом 6:4, 6:2. Медведев является 11-й ракеткой мира, Норри — 91-й. В третьем круге россиянин встретится с австралийским теннисистом Алексеем Попыриным.

Россиянин Карен Хачанов также прошел в следующий этап турнира, обыграв аргентинского спортсмена Романа Андреса Бурручагу. Его соперником по третьему кругу стал итальянец Франческо Пассаро.

Турнир, призовой фонд которого превышает €8 млн, завершится 18 мая. В прошлом году обладателем титула стал немецкий теннисист Александр Зверев.

Таисия Орлова

Подписывайтесь на тему:

Новости компаний Все