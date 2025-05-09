Теннисист Даниил Медведев пробился в третий круг «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над британцем Кэмероном Норри в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Риме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

Спортсмены провели на корте 1 час 32 минуты. Матч завершился со счетом 6:4, 6:2. Медведев является 11-й ракеткой мира, Норри — 91-й. В третьем круге россиянин встретится с австралийским теннисистом Алексеем Попыриным.

Россиянин Карен Хачанов также прошел в следующий этап турнира, обыграв аргентинского спортсмена Романа Андреса Бурручагу. Его соперником по третьему кругу стал итальянец Франческо Пассаро.

Турнир, призовой фонд которого превышает €8 млн, завершится 18 мая. В прошлом году обладателем титула стал немецкий теннисист Александр Зверев.

Таисия Орлова