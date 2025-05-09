Франция направит доходы от замороженных активов РФ на обслуживание гаубиц Caesar
Франция направит доходы от замороженных российских активов на обслуживание самоходных гаубиц Caesar, которые Париж передал Киеву. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро
Фото: Abdul Saboor / Pool / Reuters
«Вскоре мы объявим, что благодаря задействованию доходов от замороженных активов Франция сможет через свое предприятие (франко-германского оборонного концерна.— "Ъ") KNDS обеспечить обслуживание орудий Caesar, которые Франция поставила Украине»,— сказал министр в ходе визита во Львов (цитата по AFP).
Речь идет о российских активах на сумму около €300 млрд, замороженных после начала СВО странами ЕС и G7. Это почти половина валютных резервов РФ.
Всего Франция передала Украине около 140 гаубиц Caesar. 60 из них до 2024 года и еще 80 — после. Они менее чем за минуту выпускают шесть снарядов дальностью до 40 км с высокой точностью. Соглашение о создании на Украине производственного филиала KNDS президент Владимир Зеленский подписал с концерном в июне 2024 года.