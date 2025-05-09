Пожар в доме на Рыбацком проспекте унес жизнь петербурженки

Жительница Санкт-Петербурга погибла при пожаре в Невском районе. Площадь возгорания достигла 30 кв. метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Сообщение по происшествию поступило спасателям в 13:54. В доме 9 по Рыбацкому проспекту загорелся общий коридор площадью 30 кв. метров, установили пожарные.

Спустя 30 минут возгорание было ликвидировано силами 15 спасателей. Без жертв не обошлось, погибла женщина.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что крупный пожар в ангаре в Металлострое потушили спустя десять с половиной часов.

Татьяна Титаева