Мерц: ЕС подготовил коммюнике, схожее с идеей Трампа о перемирии на Украине

Европейский союз разработал проект коммюнике по Украине, который во многом повторяет предложение президента США Дональда Трампа о 30-дневном прекращении огня. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с председателем Евросовета Антониу Коштой, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Господин Мерц отметил, что европейский документ «по большей части совпадает с предложением Трампа о 30-дневном прекращении огня». Он выразил надежду на то, что все стороны конфликта увидят в этой инициативе возможность перейти от перемирия к мирным переговорам и окончательному урегулированию. Новый канцлер ФРГ назвал эту инициативу важным шагом для запуска процесса мира через диалог.

Ранее Дональд Трамп призвал к прекращению огня на Украине без предварительных условий и предупредил, что в случае его нарушения Соединенные Штаты и их партнеры готовы применить дополнительные санкции. По мнению Трампа, это перемирие должно стать основой для мирного соглашения.

В МИД России отметили, что долгосрочное решение конфликта невозможно обеспечить только прекращением огня или остановкой боевых действий. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул необходимость устранять первопричины конфликта для прочного мира.