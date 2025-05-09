Samsung представила самый тонкий смартфон в линейке Galaxy F

Компания Samsung анонсировала новый смартфон Galaxy F56 толщиной 7,2 мм. Это — самое тонкое устройство в серии Galaxy F. Новинка поступила в продажу в Индии по цене от 26 тыс. рупий (около $304).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Samsung Фото: Samsung

Смартфон получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD, частотой обновления 12 Гц, защитой Gorilla Glass Victus+ и яркостью до 1200 кд/м. Аппарат работает на чипе Exynos 1480 с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем на 128 или 256 ГБ.

Гаджет поставляется с Android 15 и оболочкой One UI 7, для которой производитель обещает шесть крупных обновлений. Galaxy F56 оснащен камерой на 50 Мп с оптической стабилизацией и поддержкой 4K-видео. Емкость аккумулятора — 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт.

Евгений Федуненко