Зарубежные СМИ: Что может изменить американец во главе Римско-католической церкви?

Главой Римско-католической церкви избран кардинал Роберт Фрэнсис Прево, он будет носить имя Лев XIV. Впервые в истории понтификом стал американец. Встречать нового папу на площади Святого Петра собрались тысячи человек. Он вышел к ним примерно через час после того, как из трубы Сикстинской капеллы поднялся белый дым. Его избрание вызвало широкий отклик и в международной прессе, особенно в контексте его потенциальных отношений с Дональдом Трампом. Спустя несколько минут после назначения нового папы римского лидер США написал в своей соцсети, что это восхитительно и большая честь для страны. Зарубежные СМИ обсуждают, что может изменить первый американец во главе Римско-католической церкви. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

69-летний Роберт Прево, начинавший свой путь как алтарник в Чикаго, 8 мая вечером вышел на балкон собора Святого Петра, ошеломив весь мир. Это назначение нарушило давнее табу на избрание сына мировой сверхдержавы главой католической церкви, пишет The Washington Post. Несмотря на теплые поздравления Трампа и подозрения ряда журналистов, что теперь Прево якобы займет четкую республиканскую позицию, The New York Times напоминает об идеологических разногласиях между ними. Папа Лев XIV известен своей приверженностью к социальной справедливости, защите прав мигрантов и гуманному подходу к вопросам иммиграции, что не согласуется с политикой Трампа в этих областях.

Большинство публикаций Прево на платформе Х — это перепосты католических новостей и церковных инициатив без оригинального контента, сообщает The Associated Press. Но в других соцсетях он активно делится точкой зрения, выступая против политики администрации США в отношении беженцев.

Например, он поделился колонкой National Catholic Reporter под заголовком «Джей Ди Вэнс неправ: Иисус не просил нас ранжировать свою любовь». The New York Times объясняет: достоверных подтверждений, что аккаунтом управлял именно Прево нет, но привязанный к странице телефон и почта предположительно принадлежали ему.

Выбор американского папы также может указывать на то, что кардиналы обеспокоены разногласиями внутри США и напряженностью между Трампом и союзниками по всему миру по различным вопросам от пошлин до обороны, пишет Bloomberg. Этот кандидат не был в лидерах списков букмекеров, но теперь этот сдержанный человек продолжит дело папы Франциска, а Ватикан вряд ли сбавит обороты в части критики мировых лидеров, заключает издание.

Роберт Фрэнсис Прево — член ордена Святого Августина. В течение двух десятилетий он служил в Перу, где стал епископом и натурализованным гражданином. До смерти предыдущего папы Прево занимал один из самых влиятельных постов в Ватикане, управляя департаментом, который руководит епископами по всему миру.

Новоизбранный кардинал Роберт Фрэнсис Прево (справа) получает свою биретту от папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане, 30 сентября 2023 года Фото: Riccardo De Luca / AP Кардинал Роберт Фрэнсис Прево (слева) служит мессу в честь вооруженных сил, полиции и сотрудников служб безопасности на площади Святого Петра, 9 февраля 2025 года Фото: Franco Origlia / Getty Images Кардинал Роберт Прево возглавляет чтение Святого Розария за здоровье папы Франциска на площади Святого Петра, 3 марта 2025 года Фото: Kirsty Wigglesworth / AP Кардиналы Роберт Фрэнсис Прево (справа) и Пьетро Паролин (в центре) на мессе Вербного воскресенья на площади Святого Петра 13 апреля 2025 года в Ватикане Фото: Franco Origlia / Getty Images Кардинал Роберт Прево на Святой Мессе в Ватикане по случаю выборов нового папы римского Фото: Murad Sezer / Reuters Новоизбранный папа римский Лев XIV, кардинал Роберт Прево, произносит послание «Urbi et Orbi» с балкона собора Святого Петра в Ватикане, 8 мая 2025 года Фото: Remo Casilli / Reuters Новоизбранный папа римский Лев XIV на балконе собора Святого Петра в Ватикане Фото: Stoyan Nenov / Reuters Верующие на площади Святого Петра в Ватикане во время церемонии избрания папы римского, 8 мая 2025 года Фото: Murad Sezer / Reuters Верующие приветствуют избрание нового папы римского, 8 мая 2025 года Фото: Eloisa Lopez / Reuters Кардинал Роберт Прево на балконе собора Святого Петра в Ватикане после своего избрания на пост папы римского, 8 мая 2025 года Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

