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Вице-губернатор Белгородской области пострадал при атаке здания облправительства

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал уточненные данные по утренней атаке БПЛА на здание облправительства. Оказалось, что в результате удара пострадали вице-губернатор Александр Лоренц и боец Росгвардии.

Александр Лоренц

Александр Лоренц

Фото: Прокуратура Ярославской области

Александр Лоренц

Фото: Прокуратура Ярославской области

Господин Лоренц во время взрыва находился возле здания. После возложения цветов к Вечному огню его осмотрели врачи областной клинической больницы. Они диагностировали у чиновника сотрясение и акубаротравму, лечение замгубернатора продолжит амбулаторно.

Сотрудник Росгвардии получил слепое осколочное ранение бедра. Он находится в госпитале.

За прошедшие сутки ВСУ ударили по 13 муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 132 боеприпасов и 105 БПЛА. Разрушения получили шесть жилых домов и 12 транспортных средств, здание правительства региона.

Алина Морозова

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