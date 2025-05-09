Беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области
Последствия атаки дрона ВСУ по зданию правительства в Белгороде сняли на видео
Сегодня украинский беспилотник ударил по зданию правительства Белгородской области. В результате никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Здание правительства Белгородской области
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Праздничные мероприятия проводятся по плану с учетом принятых мер максимальной безопасности»,— сказал глава региона и добавил, что на месте работают оперативные службы.
Из-за оперативной обстановки в День Победы Белгороде решили не проводить парад и не запускать салют. Приуроченную к празднику акцию «Бессмертный полк» проведут онлайн.