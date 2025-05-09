ВСУ за сутки атаковали 13 белгородских муниципалитетов; есть разрушения

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 132 боеприпасов и 105 беспилотников. В результате никто не пострадал, разрушения получили шесть жилых домов и 12 транспортных средств, а также здание правительства региона. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Над Алексеевским и Яковлевским округами, Губкинским горокругом система ПВО уничтожила по одному беспилотнику, над Прохоровским районом — два, над Корочанским районом — пять. Во всех случаях обошлось без последствий.

В Белгороде в результате атаки дрона пострадало здание правительства Белгородской области.

В Белгородском районе по поселкам Дубовое, Комсомольский, Малиновка и Октябрьский, селам Бессоновка, Ближнее, Красный Хутор, Репное, Толоконное, Топлинка и Чайки выпустили 12 боеприпасов и 12 беспилотников. Ночью из-за удара БПЛА в селе Чайки были повреждены две легковушки. Сегодня утром в поселке Дубовое в результате падения обломков сбитого дрона загорелась сухая трава, ее уже потушили.

В Борисовском районе село Грузское атаковали одним беспилотником. Вследствие его детонации разрушения получило административное здание.

В Валуйском округе по городу Валуйки, поселку Уразово, селам Борки, Двулучное, Долгое, Карабаново, Кукуевка, Соболевка и Шелаево ударили 23 БПЛА. В поселке Уразово были повреждены два частных дома и две легковушки, склад сельхозпредприятия и объект торговли, в селе Кукуевка — коммерческий объект, в селе Двулучное — линия газоснабжения.

В Волоконовском районе село Тишанка обстреляли 19 боеприпасами и атаковали двумя дронами. В результате сгорели частный дом и две надворные постройки, повреждены еще две надворные постройки.

В Грайворонском округе город Грайворон, села Безымено, Дроновка, Козинка, Смородино, Сподарюшино и хутор Масычево попали под удар 22 боеприпасов и семи беспилотников. В городе Грайворон в результате атаки БПЛА разрушения получили два легковых автомобиля и остекление нескольких квартир в двух МКД.

В Краснояружском районе поселки Задорожный и Прилесье, села Вязовое, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Теребрено обстреляли 79 боеприпасами и 17 БПЛА. В селе Репяховка пострадал соцобъект. Информация об остальных последствиях уточняется.

В Шебекинском округе город Шебекино, поселок Шамино, села Архангельское, Белянка, Максимовка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и хутор Панков атаковали 32 дронами. Накануне в Шебекинскую центральную райбольницу обратился мирный житель, пострадавший при ударе БПЛА в Шебекине 7 мая. У него диагностировали баротравму, после оказания медпомощи отпустили домой. В Шебекине разрушения получили коммерческий объект и легковушка, в селе Муром — сельхозпредприятие, легковой автомобиль и прицеп, в поселке Шамино — частный дом и легковушка. Сегодня утром по Шебекино ударили двумя БПЛА — пострадали грузовик и коммерческий объект. Также утром в селе Новая Таволжанка взорвался еще один беспилотник — повреждены фасад и остекление объекта торговли. В селах Графовка и Маломихайловка от атак дронов осколками посечено по одному легковому автомобилю.

Алина Морозова