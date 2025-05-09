В центре Москвы открыли движение после парада Победы

В Москве сняли все основные ограничения движения транспорта в связи с проведением парада Победы. Об этом сообщает столичный дептранс.

Временные перекрытия сохраняются только на улице Ильинке и на Пречистенской набережной от Саймоновского проезда до Кремлевской набережной. Ограничения на движение вводились на нескольких набережных и улицах Москвы, в частности на Садовом кольце. Движение начали постепенно открывать в 12:28 мск.

Парад Победы состоялся на Красной площади в Москве. В этом году отмечается 80-летняя годовщина победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.