Минобороны: пресечены четыре попытки ВСУ зайти в Белгородскую и Курскую области

С полуночи 8 мая вооруженные силы Украины четыре раза пытались зайти в Белгородскую и Курскую области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также украинские военнослужащие осуществили 15 атак и одну разведку боем в районах населенных пунктов ЛНР и ДНР.

По всей линии боевого соприкосновения ВСУ 1 455 раз обстреляли российские позиции из ствольной артиллерии, танков и минометов, а также 23 — с применением РСЗО. Кроме того, осуществлено 3 502 удара и сброса боеприпасов с БПЛА.

Всего зафиксировано 5 026 нарушений режима прекращения огня. «В этих условиях вооруженные силы РФ зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке»,— отметили в оборонном ведомстве.

Накануне украинские солдаты дважды пытались прорваться в Курскую область.

Алина Морозова