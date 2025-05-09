ВСУ дважды попытались прорваться в Курскую область накануне Дня Победы

Накануне украинские формирования дважды попытались зайти в Курскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По всей линии боевого соприкосновения ВСУ 173 раза обстреляли позиции российских войск из ствольной артиллерии, танков и минометов, а также четыре раза — с применением РСЗО. Кроме того, осуществлено 300 ударов и сбросов боеприпасов с беспилотников.

Всего зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня. По данным Минобороны РФ, в 00:00 8 мая все группировки российских войск в зоне СВО прекратили ведение боевых действий в связи с празднованием 80-летия Победы.

Алина Морозова