Си Цзиньпин призвал к справедливой мирной сделке по Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин надеется увидеть справедливое мирное соглашение по Украине, которое заинтересованные стороны примут путем диалога. Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа». По данным Bloomberg, эту фразу китайский лидер произнес во время чаепития с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 8 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Си Цзиньпин при этом не уточнил, как должна выглядеть мирная сделка, отмечает Bloomberg. В тексте статьи упоминаются 12 предложений КНР по украинскому урегулированию, составленные в феврале 2023 года. Руководство Киева изложенные пункты отвергло, поскольку в них шла речь о снятии санкций с РФ.

Нынешнее заявление председателя КНР прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп задумался о помощи китайской стороны в разрешении российско-украинского конфликта.

Во время чаепития 8 мая Владимир Путин заявил, что Россия готова приступить к мирным переговорам с Украиной. «Путин высоко ценит объективную и беспристрастную позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса»,— сказано на сайте МИД КНР по итогам встречи.