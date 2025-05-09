Второй трейлер GTA VI собрал рекордное число просмотров на онлайн-платформах

Американская студия Rockstar Games сообщила, что второй официальный трейлер GTA VI за первые 24 часа набрал суммарно 475 млн просмотров на всех платформах (75 млн — на YouTube и 400 млн — на других видеохостингах), став самым успешным видео в интернете.

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Для сравнения: ранее рекорд удерживал трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха» — 365 млн просмотров за сутки, а дебютный тизер GTA VI в декабре 2023 года собрал 90 млн на YouTube. Музыкальный сервис Spotify зафиксировал рост прослушиваний композиции «Hot Together» группы The Pointer Sisters из трейлера на 182 000%.

Релиз GTA VI был перенесен на 26 мая 2026 года, игра выйдет для консолей PS5 и Xbox Series X|S. В Rockstar отмечают, что второй трейлер целиком записан на «базовой» PS5 и частично демонстрирует настоящий геймплей.

Евгений Федуненко