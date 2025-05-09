Новые умные очки Ray-Ban смогут распознавать лица окружающих

Американская корпорация Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) разрабатывает новую версию умных очков Ray-Ban, которые смогут идентифицировать лица окружающих в реальном времени. Новая функция, по данным The Information, появится в устройствах линейки Aperol и Bellini, запланированных к выпуску в 2026 году.

Ожидается, что технология будет работать на базе встроенного ИИ и активироваться голосовой командой. Очки получат более емкий аккумулятор, поскольку функционирование камеры и сенсоров заметно сокращает время автономной работы (прототипы на базе существующей модели работают не более 30 минут).

В связи с внедрением функции распознавания лиц в компании обсуждают, стоит ли отключать мигающий светодиод, сигнализирующий о работе камеры. Такой шаг может привести к конфликтам из-за нарушения конфиденциальности, так как не все будут готовы к тому, что их лица «изучает» чужое устройство.

Евгений Федуненко