В центре Ижевска началось шествие «Бессмертного полка»

Шествие «Бессмертного полка» началась в центре Ижевска, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия». Жители спускаются с портретами родственников по ул. Пушкинской в сторону филармонии.

«Бессмертный полк» не проводился в Удмуртии с 2022 года из соображений безопасности. О том, что акцию проведут в городах региона в 2025 году, глава республики Александр Бречалов сообщил 5 мая. Для этого были усилены меры безопасности.

Ранее в Ижевске состоялся парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На центральную улицу города вывели 42 расчета из более чем 1,8 тыс. человек.

Какие мероприятия запланированы в Ижевске на День Победы — в афише «Ъ-Удмуртия».