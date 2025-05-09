Более 40 расчетов вывели на парад в центре Ижевска в честь 80-летия Победы

42 расчета приняли участие в параде на ул. Пушкинской в Ижевске, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), передает корреспондент «Ъ-Удмуртия». Пешая колонна собрала свыше 1,8 тыс. человек, среди которых впервые в истории парада — участники СВО. 32 расчета пришлись на детско-юношеские организации, шесть — на силовые ведомства и четыре — на ветеранские объединения.

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После вокального и хореографического пролога стартовало шествие. В честь 60-летия Школы юных летчиков курсанты прошли в параде в форме времен ВОВ. После этого по ул. Пушкинской на автомобилях «ГАЗ» проехали ветераны группы Советских войск в Германии.

В механизированную часть парада включили колонны предприятий ОПК. Так, концерн «Калашников» показал линейку мототехники, включая испытанные в зоне СВО электрические боевые мотоциклы и образцы стрелкового оружия. Ижевский механический завод (ИМЗ) среди прочего представил комплекс «Гранат-4Э». Мотозавод «Аксион-холдинг» показал «Катюшу», исторические автомобили и образцы вооружения, включая прибор управления зенитным огнем (ПУАЗО) и зенитную установку «Шилка». Кроме того, в параде прошли боевые машины «ТОР», «Рысь», «Оса», «Адъютант» и «Тайфун-ПВО».

Какие мероприятия запланированы в Ижевске на День Победы — в афише «Ъ-Удмуртия».