Индия приостановила полеты гражданских самолетов в 24 аэропорта

Индия закрыла 24 аэропорта для полетов гражданских самолетов из-за эскалации конфликта с Пакистаном. Об этом заявляет Министерство гражданской авиации Индии.

Речь идет об аэропортах в городах Джамму, Джодхпур, Лудхиана, Амритсар и других, приводит сообщение министерства индийская газета Hindustan Times. Некоторые авиакомпании, осуществляющие рейсы в эти аэропорты, сообщили пассажирам о приостановке полетов до субботы, 10 мая.

Издание утверждает, что вчера вечером, 8 мая, Пакистан ударил беспилотниками по территории Джамму и Кашмира. БПЛА были перехвачены силами ПВО Индии, пишет газета. India Today сообщает, что в связи с закрытиями были отменены сотни рейсов. Во всех аэропортах страны были усилены меры безопасности.

Эскалация конфликта между двумя странами началась после того, как в ночь на 7 мая Индия ударила по объектам «террористической инфраструктуры» на территории Пакистана и контролируемой им части Кашмира. Пакистанские власти сообщали о более чем 30 погибших. Индия заявила о 17 жертвах обстрелов со стороны Пакистана.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Индия и Пакистан перешли к боям в воздухе».